13 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Анатолий Кошкин, , 20:13 — REGNUM О том, что Япония рано или поздно может присоединиться к англосаксонскому антикитайскому альянсу AUKUS, разговор шел с самого начала. Говорят, что в Токио даже обиделись на своего заокеанского сюзерена, заподозрив его чуть ли не в расизме. И в самом деле, как можно что-то создавать против Китая, не включив в объединение его традиционного, если не сказать заклятого, врага — Японию.

Альянс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Да и по мощи возрастающих на глазах вооруженных сил всё еще формально «пацифистская» Страна восходящего солнца неизмеримо превосходит Австралию. А военный бюджет Японии сопоставим с расходами на оборону ядерной Великобритании. Ну, а с точки зрения, как стало модно говорить, локации тут и вовсе преимущества Японии налицо, ибо объект военного противостояния — Китайская Народная Республика — совсем рядом.

И всё же гораздо важнее Япония для нового альянса по другой причине. Похоже, ни США, ни Великобритания, не говоря уже об Австралии, никак не могут догнать Россию в создании надежного гиперзвукового ракетного оружия. А делать это надо незамедлительно, ибо Вашингтон, подведя мир своей провокационной политикой на Украине на грань новой большой войны, не исключено, что с применением оружия массового уничтожения, хотел бы иметь, если не превосходящее, то хотя бы равное с Россией вооружение. Делать такое оружие надо быстро, дабы не позволить Москве, как предупреждал президент РФ В. Путин, изобрести и поставить на поток какое-либо еще ранее небывалое экзотическое оружие.

И тут без привлечения японского научно-технического потенциала, похоже, не обойтись. Одна из центральных японских газет «Санкэй симбун» сообщает: «Австралия, Великобритания и США на неофициальном уровне предложили Японии присоединиться к оборонному альянсу AUKUS». Газета отмечает, что эти страны хотят привлечь технический потенциал Японии при разработке гиперзвукового оружия, создании искусственного интеллекта и развитии квантовых технологий. По данным издания, в правительственных кругах Токио имеются активные сторонники вступления страны в альянс с целью сдерживания Китая.

Подготовка Японии Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Однако перспектива вовлечения страны в открыто направленный против Китая военный блок с настороженностью воспринимается японцами, среди которых раздаются голоса в пользу того, чтобы ограничить сотрудничество с AUKUS отдельными областями. И их озабоченность можно понять. Ведь случись что, США, Великобритания и Австралия от Китая далеко, а японцы уж точно окажутся в положении «выстрела в упор».

Так что жителям Страны восходящего солнца следует семь раз отмерить, прежде чем соглашаться превращать AUKUS в JAUKUS…

P.S. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно опроверг сообщение газеты. «Это не соответствует действительности», — сообщил он на пресс-конференции 13 апреля, сообщает ТАСС.