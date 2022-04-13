Екатеринбург, , 13:37 — REGNUM В Свердловской области под суд отданы участники одной из экстремистских организаций. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Уголовное дело 63.мвд.рф

По данным следствия, с 11 июля 2019 года по 28 мая 2020-го соучастники занимались дискредитацией органов власти России. Следственные органы возбудили 12 уголовных дел по факту организации деятельности экстремистской организации и затем объединили их в одно.

Фигурантами являются трое жителей Екатеринбурга и девять Нижнего Тагила. Детальное разбирательство длилось 19 месяцев. Теперь дело передано в Ленинский суд Нижнего Тагила.