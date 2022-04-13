Ульяновск, 13 апреля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Ульяновской области выросло суточное число вылечившихся от ковида и зарегистрированы очередные летальные исходы. Такие сведения приводит оперативный штаб РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 13 апреля, в Ульяновской области жертвами пандемии стали ещё четыре ковидных больных. Всего в регионе скончались 4602 пациента с коронавирусом, смертность превысила 2,29%.

Что касается вылечившихся от COVID-19, то их доля в настоящее время составляет 96,1%: выздоровели 192 378 человек, в том числе 12 апреля – 203 жителя, 11 апреля – 195.

Напомним, что ранее пятеро суток подряд (с 8 по 11 апреля) в Ульяновской области ежедневно умирали по два ковидных больных.

Отметим, что регион получит более 490 млн рублей на поддержку системы здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 200 179 случаев заражения коронавирусом.