Амман, , 13:44 — REGNUM Торговый оборот между Иорданией и Китаем по итогам прошедшего года увеличился и достиг $4,4 млрд. Об этом, как сообщает Jordan TV, заявил посол Китая в Омане Чен Чуандон.

Иордания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам дипломата, таким образом Китай стал вторым экономическим партнёром Иордании по объёму торгового оборота, более того – Китай намерен и далее развивать двусторонние отношения.

Посол также подчеркнул, что с момента установления дипломатических отношений между КНР и Иорданией торговый оборот между странами увеличился в 200 раз и этот показатель будет расти и далее.