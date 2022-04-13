Ярославль, , 13:58 — REGNUM Новые меры поддержки отечественного бизнеса в условиях санкций будут приняты в скором времени. По мнению уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области Альфира Бакирова, подобная тенденция обнадёживает.

Альфир Бакиров yarregion.ru

Сейчас около 70 процентов российских предпринимателей страдают от западных санкций и вынуждены бороться с кризисом. Ещё 15 процентам пришлось приостановить или закрыть свой бизнес. При этом федеральные власти продолжают помогать бизнесменам, чтобы они смогли сохранить своё дело. Сейчас предприниматели ждут от чиновников новых налоговых послаблений и снижения страховых взносов.

«Снижения размера страховых взносов до 15%, действительно, ждут многие, подобные вопросы слышу постоянно в ходе встреч в муниципальных районах. Ожидаем, что в скором времени это будет сделано: соответствующее поручение на днях дано Президентом, и Правительство в срок до 15 июля должно принять решение. Причем сейчас речь идет о снижении страховых взносов для всей зарплатной части, а не только той, которая превышает МРОТ, как это было в 2020 году. О необходимости этой меры поддержки говорили и Борис Титов, и общественные объединения бизнеса, и уполномоченные по защите прав предпринимателей в регионах. Я поднимал этот вопрос в ходе своего отчета в областной Думе. То, что власть в последнее время чаще слышит и положительно реагирует на наши предложения, — очень обнадеживающая тенденция», — рассказал уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Помимо этого обсудили с бизнесменами и импортозамещение. Сейчас его активному развитию мешают высокие налоги, тарифы на энергоносители и отсутствие доступного кредитования.