«Обнадеживающая тенденция»: ярославский бизнес-омбудсмен о помощи бизнесу
Ярославль, 13 апреля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Новые меры поддержки отечественного бизнеса в условиях санкций будут приняты в скором времени. По мнению уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области Альфира Бакирова, подобная тенденция обнадёживает.
Сейчас около 70 процентов российских предпринимателей страдают от западных санкций и вынуждены бороться с кризисом. Ещё 15 процентам пришлось приостановить или закрыть свой бизнес. При этом федеральные власти продолжают помогать бизнесменам, чтобы они смогли сохранить своё дело. Сейчас предприниматели ждут от чиновников новых налоговых послаблений и снижения страховых взносов.
Помимо этого обсудили с бизнесменами и импортозамещение. Сейчас его активному развитию мешают высокие налоги, тарифы на энергоносители и отсутствие доступного кредитования.