Пекин, 13 апреля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Соединенные Штаты стали главной угрозой для мирного освоения космического пространства, заявил 13 апреля официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Американская сторона упорно пренебрегает фактами и постоянно говорит об угрозе в космосе, которую якобы представляют Китай и Россия. Напротив, самая большая угроза для безопасности космического пространства — это США», — сказал он на брифинге.

Лицзянь добавил, что Соединенные Штаты пытаются оклеветать усилия КНР и России по исследованию Вселенной, чтобы «создать предлог для милитаризации космоса США».