Сеул, 13 апреля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Банк Кореи и Центральный банк ОАЭ подписали пятилетнее соглашение о валютном свопе на сумму $4,96 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ЦБ Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По их словам, стороны продлили соглашение с целью укрепления двустороннего торгового и финансового сотрудничества.

Известно, что первое трехлетнее соглашение было заключено в октябре 2013 года. После многолетнего перерыва стороны вновь заключили трехлетнее соглашение в 2019 году, срок которого истек 12 апреля.

Валютный своп — это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования.