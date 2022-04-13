Южная Корея и ОАЭ продлили соглашение о валютном свопе
Сеул, 13 апреля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Банк Кореи и Центральный банк ОАЭ подписали пятилетнее соглашение о валютном свопе на сумму $4,96 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ЦБ Южной Кореи.
Иван Шилов ИА REGNUM
Республика Корея
По их словам, стороны продлили соглашение с целью укрепления двустороннего торгового и финансового сотрудничества.
Известно, что первое трехлетнее соглашение было заключено в октябре 2013 года. После многолетнего перерыва стороны вновь заключили трехлетнее соглашение в 2019 году, срок которого истек 12 апреля.
Валютный своп — это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования.