Георгиевск, Ставропольский край, , 13:35 — REGNUM В Ставропольском крае вынесен приговор жительнице городе Георгиевска, по вине которой умер малолетний ребенок. Женщина отказывалась от лечения, назначенного врачами, и морила несовершеннолетнего голодом, в результате чего наступила его смерть. По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщили 13 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Ребенок ИА REGNUM

Из подробностей расследования уголовного дела известно, что в июне 2020 года, несмотря на указания врачей, обвиняемая забрала своего ребенка из медучреждения, отказавшись от лечения в стационаре. В течение нескольких недель состояние малыша ухудшилось, между тем женщина лечила его народным средствами. На скорой его неоднократно доставляли в больницу, но женщина самовольно забирала оттуда ребенка.

Кроме того, мать «не предоставляла полноценную пищу своему ребенку, оставляла его в опасности на долгое время без надлежащего ухода и кормления, а также присмотра взрослых, не соблюдала правила гигиены и ухода за малолетним ребенком», в результате чего в сентябре 2020 года мальчик умер.

По решению суда обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года со штрафом в размере 20 тыс. рублей.