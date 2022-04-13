Пенза, , 13:35 — REGNUM Желтый уровень погодной опасности прогнозируется 14 апреля в Пензенской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

По данным синоптиков, 14 апреля местами на территории Пензенской области ожидается сильный дождь. Температура воздуха ночью составит +6…+8 градусов, днем потеплеет до +10. В ночь на 15 апреля возможен небольшой дождь.

ИА REGNUM напоминает, теплоснабжающие организации Пензы с 13 апреля завершили отопительный сезон. В городе начинается перевод теплоснабжения на летний режим работы.

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