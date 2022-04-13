Пенза, 13 апреля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Желтый уровень погодной опасности прогнозируется 14 апреля в Пензенской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

По данным синоптиков, 14 апреля местами на территории Пензенской области ожидается сильный дождь. Температура воздуха ночью составит +6…+8 градусов, днем потеплеет до +10. В ночь на 15 апреля возможен небольшой дождь.

ИА REGNUM напоминает, теплоснабжающие организации Пензы с 13 апреля завершили отопительный сезон. В городе начинается перевод теплоснабжения на летний режим работы.

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