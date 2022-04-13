Москва, , 13:35 — REGNUM Счётная палата РФ проведёт проверку процедуры предоставления горячего питания школьникам в ряде субъектов страны. Об этом в ходе выступления в Совфеде РФ заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Столовая в школе Www.mos.ru

«Вопрос у нас на контроле. Государственные ресурсы, бюджет на детское питание составляет до 54 млрд в год. Мы следим за этим. Сейчас мы планируем провести проверку в отдельных субъектах. Мы видим риски и сложности выполнения поручений. Конечно, мы будем проводить постоянный мониторинг», — сказал Кудрин.

Он напомнил, что цель до 2023 года — охватить большую часть всех категорий детей горячим питанием: «Будем держать руку на пульсе».