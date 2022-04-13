Москва, 13 апреля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Арктические проекты по ликвидации накопленного ущерба должны быть продолжены в полном объёме. Об этом 13 апреля на совещании по развитию Арктики заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Глава государства подчеркнул, что все программы, проекты в Арктике рассматриваются в тесной увязке с задачами сохранения биоразнообразия и арктических экосистем, а также долгосрочной работы по решению задач климатической повестки.

«Так, проекты по ликвидации накопленного ущерба должны быть продолжены в полном объеме. Это касается и научно-исследовательских программ, прежде всего, направленных на обеспечение стабильного баланса между экономическим развитием и сбережением арктической природы», — отметил Путин, напомнив, что в Арктике «экосистема очень хрупкая».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сейчас «с учётом разного рода ограничений и санкционного давления», уделять особое внимание всем проектам и планам, связанным с Арктикой.