Лондон, 13 апреля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Великобритания 13 апреля усилила санкции против России, сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

В санкционный список Лондон внёс ещё 206 физических и юридических лиц из Российской Федерации. Предыдущий пакет антироссийских санкций был принят в Британии 24 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко отстроят такое единство двух независимых стран, у которого будут учиться и в том числе – преодолевать санкции.