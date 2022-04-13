13 апреля 2022 | Время чтения 6 мин

Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM Совсем скоро, 25 апреля 2022 года, исполняется 100 лет со дня открытия первой реставрационной мастерской в Русском музее. В 1922 году она представляла собой две секции, где сотрудники работали непосредственно над произведениями из музейного собрания, а также обслуживали художественные собрания Петрограда и северных областей РСФСР. Сейчас же сектор реставраторов Государственного Русского музея состоит из 13 отделов по основным направлениям, специалисты которых сохраняют экспонаты из разных материалов и эпох.

В рамках юбилейной программы музей проведёт ряд мероприятий, посвященных работе Службы реставрации, в ходе которых зрители смогут узнать о том, как сохраняется культурное наследие, что кроется за работой реставратора и какие методы используют профессионалы, что не сохранить для человечества древний экспонат.

Исток

Художник-реставратор во время реставрации банкетки для выставки «Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея 100 лет» Дарья Драй © ИА REGNUM

Инструменты в отделе реставрации золоченой резьбы в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM Художник-реставратор во время реставрации банкетки для выставки «Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея 100 лет» Дарья Драй © ИА REGNUM

Со времени открытия «Русского Музея Императора Александра III» в 1898 году его художественные коллекции требовали постоянного наблюдения за состоянием экспонатов. Несмотря на имеющиеся сведения, что уже тогда велись реставрационные работы, прямых документов, доказывающих, что в музее тех лет существовала реставрационная структура, пока не обнаружено

Отдел реставрации золоченой резьбы в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

Реставрация золоченой резьбы в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

В 1906 году художник-реставратор Александр Боравский разработал проект создания реставрационной мастерской при Русском музее. Однако из-за недостатка финансовых средств проект просуществовал недолго. Полноценная работа реставраторов в Русском музее началась лишь после Октябрьской революции, когда тысячи национализированных памятников из частных коллекций, «предметов культа», принадлежавших соборам и монастырям по всей России, перешли в ведение музея.

Отдел реставрации золоченой резьбы в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

Реставрация золоченой резьбы в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM Реставрация золоченой резьбы в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

После этого появилась необходимость в организации музейной реставрационной мастерской. Так 25 апреля 1922 года, усилиями директора музея Николая Сычева, российского графика, историка искусства, музейного работника Петра Нерадовского и живописца Николая Околовича, была создана самостоятельная реставрационная мастерская.

Реставрация золоченой резьбы в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

После Великой Отечественной войны, начался новый период, связанный с работами по расконсервации и приведению коллекции в экспозиционное состояние. Для этого были пересмотрены устаревшие методики, а также искались современные технологии, которые смогли бы не только сохранить, но и позволить зрителю увидеть, какой первоначальный вид имела работа, созданная автором.

Сохраняя историю

Художник-реставратор во время реставрации картины «Петр I при Красной Горке» художника Ивана Айвазовского для выставки «Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея 100» Дарья Драй © ИА REGNUM

Фрагмент картины «Петр I при Красной Горке» художника Ивана Айвазовского Дарья Драй © ИА REGNUM Художник-реставратор во время реставрации картины «Петр I при Красной Горке» художника Ивана Айвазовского для выставки «Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея 100 лет» Дарья Драй © ИА REGNUM

В 2022 году в Русском музее работают 13 отделов по направлениям реставрации: станковой масляной живописи и древнерусской живописи, живописи смешанных техник, произведений графики, резных икон и деревянной скульптуры, художественных изделий из керамики и стекла, тканей, золоченой резьбы, картинных рам, фанерованной мебели, каменной и гипсовой скульптуры, художественных изделий из металла, современных арт-объектов. В них трудятся 89 специалистов, которые ежегодно реставрируют более 4 тыс. произведений искусства.

Отдел реставрации фанированной мебели в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

Отдел реставрации фанированной мебели в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

Отдел реставрации фанированной мебели в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

В основном с музейными экспонатами работают выпускники Художественной академии имени А. Л. Штиглица (СПГХПА), которые посвятили всю свою жизнь сохранению произведений искусства. Пополнить ряды специалистов недавним студентам сложно, в большинстве своем коллективы реставрационных отделов сложившиеся, специалисты работают в них на протяжении 20-35 лет и более, а передают свои знания и навыки «из рук в руки» только когда приходит время.

Реставрация резной скульптуры «Умирающий Гиацинт"для выставки «Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея 100 лет» Дарья Драй © ИА REGNUM

Реставрация резной скульптуры «Умирающий Гиацинт» для выставки «Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея 100 лет» Дарья Драй © ИА REGNUM

Для современной музейной практики особое значение имеют три основных метода: консервационный — улучшение состояния сохранности памятника без изменения его текущего облика. Аналитический, являющейся на сегодня основным реставрационным методом в России, и синтетический метод, применяемый как исключение и предусматривающий во всех случаях целостную реставрацию памятника с возможной реконструкцией утраченных деталей.

Реставрация художественных изделий ипз керамики и стекла в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

«Для реставрации могут применяться различные материалы, но внешне они должны приближаться к материалам, из которых был создан памятник и быть обратимы», — рассказала заведующая отделом реставрации художественных изделий из керамики и стекла Мария Бессмертная, вместе с коллегами она возвращает былую красоту вдребезги разбитым предметам быта и роскоши.

Реставратор Виталий Копяков во время реставрации экспоната «Музерское распятие» для выставки «Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея 100 лет» Дарья Драй © ИА REGNUM

Реставратор Виталий Копяков во время реставрации экспоната «Музерское распятие» для выставки «Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея 100 лет» Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отметила ведущий реставратор отдел реставрации резных икон и деревянной скульптуры Жанна Максименко, чтобы стать реставратором нужно не только обладать навыками художника и хорошо знать историю искусств, но также физику, химию и быть готовым к постоянному обучению.

Художник-реставратор Дмитрий Пейчев во время реставрации иконы «Николай Чудотворец с житием» для выставки «Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея 100 лет» Дарья Драй © ИА REGNUM

Реставрации иконы «Вход Господень в Иерусалим» для выставки «Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея 100 лет» Дарья Драй © ИА REGNUM

Для повышения эффективности труда реставраторов, в 1979 году в Русском музее был создан отдел химико-биологических исследований. Он стал аналитической и научно-экспериментальной базой для решения проблем сохранности и консервации экспонатов. Как признаются мастера, этим «богам науки» удается из образца, в лучшем случае, меньше половинки спичечной головки, установить год создания, состав материалов, технику и многое другое

Химическая лаборатория в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM Реставрация художественных изделий ипз керамики и стекла в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

«Используя биологическую методику изготовления тонких срезов живописных слоев, можно получить информацию о технике живописи, изучить не только стратиграфию и толщину слоев, но и оценить их прозрачность и даже получить информацию об их составе (пигментах, связующих и лаках)», — отметила старший научный сотрудник Елена Саватеева.

Инструменты в отделе реставрации фанированной мебели в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

Добавим, что также с помощью достижений науки и современного оборудования специалисты устанавливают скрытые под наслоениями авторские подписи, нижележащие изображения или подготовительный рисунок, что также позволяет вернуть первоначальный вид работы до ее реставрации.

Юбилей

Директор Государственного Русского музея Владимир Гусев Дарья Драй © ИА REGNUM

«Музей хранит не только вещи, не только произведения, но и историческую память», – отметил генеральный директор Русского музея Владимир Гусев, анонсируя целую серию праздничных мероприятий. Так, 21 апреля в Корпусе Бенуа откроется выставка «Сохраняя историю», состоящая из 330 экспонатов — произведений живописи, икон и графических работ, предметов декоративно-прикладного и народного искусства, а также произведений скульптуры, прошедших реставрацию в музее.

Отдел реставрации фанированной мебели в Русском музее Дарья Драй © ИА REGNUM

Помимо этого, до 27 мая в Центре мультимедиа Русского музея будет работать экспозиция «Возвращая авторский замысел», где посетители смогут увидеть произведения до и после реставрации. Еще одним важным событием станет научно-практическая конференция «Нерадовские чтения: Хранение, исследование, реставрация музейных предметов и коллекций. История, современное состояние и перспективы развития. К 100-летию Службы реставрации музейных ценностей Русского музея (1922–2022)», которая пройдет на площадке Центра мультимедиа Русского музея 25–29 апреля.

Реставрация тканевых изделий для выставки «Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея 100 лет» Дарья Драй © ИА REGNUM

Реставрация тканевых изделий для выставки «Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея 100 лет» Дарья Драй © ИА REGNUM Тканевые изделия для выставки «Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея 100 лет» Дарья Драй © ИА REGNUM

Реставрация тканевых изделий для выставки «Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея 100 лет» Дарья Драй © ИА REGNUM

Тканевые изделия для выставки «Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея 100 лет» Дарья Драй © ИА REGNUM

Служба «Виртуальный Русский музей» представит Специальную просветительскую программу «Профессия – реставратор». Программа включает показы фильмов, посвященных истории реставрационных мастерских Русского музея, а также рассказы реставраторов об их работе. На площадках виртуальных филиалов Русского музея пройдут показы фильмов о реставрации произведений изобразительного искусства, трансляции выступлений из Русского музея, занятия и мастер-классы, на которых дети и взрослые смогут попробовать себя в роли реставраторов.

Тканевые изделия для выставки «Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея 100 лет» Дарья Драй © ИА REGNUM

Тканевые изделия для выставки «Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея 100 лет» Дарья Драй © ИА REGNUM

Кроме того, в честь юбилея будут созданы специальные цифровые проекты, которые дополнят основную программу: виртуальный тур по выставке «Сохраняя историю» и мультимедиа-гид «100 лет реставрации в Русском музее» в приложении «Артефакт». А в конце апреля на портале «Виртуальный Русский музей» появится новый раздел «Реставраторы».