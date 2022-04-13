Омск, 13 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Омской области в марте 2022 года непродовольственные товары в среднем подорожали на 9,9%. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 апреля в Омскстате.

MikesPhotos Автомобиль

Значительнее всего в регионе подорожали ювелирные изделия (на 36,3%), фотоаппараты (на 27,1%), телерадиотовары (на 25,3%). Легковые автомобили выросли в цене на 24%, электротовары и бытовые приборы – на 23,6%, моющие и чистящие средства – на 19,7%.

На 9,7–18,6% выросли цены на персональные компьютеры, товары для садоводства, средства связи, велосипеды и мотоциклы, бумажно-беловые товары, спички, ткани, товары для физкультуры и спорта, парфюмерно-косметические товары.

В то же время в Омской области в марте подешевели газовое моторное топливо (на 4,9%), уголь (на 3,9%), дизельное топливо (на 2,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области в марте 2022 года цены на продовольственные товары выросли в среднем на 6,8%.

Читайте также: В Омской области резко подорожали хлеб, сахар и молоко