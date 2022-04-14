Кострома, , 11:26 — REGNUM Свердловский районный суд Костромы постановил закрыть здания главного и инфекционного корпусов, пищеблока и лаборатории военного госпиталя на улице Никитской из-за их ветхого состояния. Об этом сообщает пресс-служба суда.

422 военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации в Костроме Https://sc.mil.ru

Напомним, ранее в суд обратилась военная прокуратура Костромского гарнизона. Специалисты пояснили, что у части построек разрушен фундамент и цоколь, имеются трещины в несущих стенах. В связи с этим принимать и лечить больных в учреждении опасно.

Руководство госпиталя протестовало против закрытия части помещений, указав, что «обширный круг лиц будет ограничен в получении медпомощи». Также ответчик сообщил суду, что неоднократно просил финансирования на ремонт у Минобороны, но не получил положительного ответа. Вместе с тем спорные здания включены в план на проведение капремонта на 2022 год.

Рассмотрев дело, суд решил удовлетворить требования военной прокуратуры и постановил закрыть госпиталь. Решение не вступило в законную силу.

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