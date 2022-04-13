Москва, 13 апреля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Российский певец Стас Костюшкин выиграл в суде у исполнительницы Монеточки (Елизавета Гырдымова) дело о плагиате песни. Об этом пишет Telegram-канал «Светские хроники» 13 апреля.

Ru.apa.az Станислав Костюшкин

В результате экспертизы Басманный суд Москвы признал, что Монеточка на 73% сплагиатила композицию «Женщина, я не танцую», обязав певицу выплатить своему коллеге 500 тыс. рублей. Кроме компенсации, суд запретил артистке исполнять песню Костюшкина.

Ранее Стас Костюшкин подал в суд на Монеточку, обвинив её в плагиате своего хита «Женщина, я не танцую». Музыкант требовал компенсацию в размере 900 тыс. рублей.