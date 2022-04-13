Екатеринбург, 13 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали туристку, вернувшуюся из Доминиканы. Женщина незаконно ввезла в страну коралл и морскую раковину. Об этом сообщили в Уральском таможенном управлении.

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Оказалось, что особый груз принадлежит к исчезающим видам флоры и фауны. Согласно заключению экспертизы, женщина привезла с отдыха раковину беспозвоночного животного типа моллюски и природное образование, созданное при помощи морских беспозвоночных отряда Мадрепоровых.

Туристка пояснила, что не знала об уникальности перевозимых фрагментов. Сотрудники таможни составили административный протокол. Женщине грозит штраф.