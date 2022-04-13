Екатеринбург, 13 апреля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки, 12 апреля госпитализирован 91 пациент с коронавирусной инфекцией. Предыдущий суточный показатель составлял 155 случаев. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В стационарах находятся 156 «тяжелых» ковид-пациентов. Состояние 808 человек медики оценивают как среднетяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 46 граждан.

С начала пандемии в Свердловской области выявили 434 227 заражений коронавирусом, из них 629 случаев – 12 апреля. Выздоровели уже 413 848 пациентов. Жертвами заболевания стали 10 653 человека.