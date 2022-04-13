Ставрополь, , 13:27 — REGNUM Депутаты городской думы Ставрополя обратилась с призывом начать борьбу за сохранение культурного кода жителей России. Прежде всего, по мнению депутатов, нужно обратить внимание на засилье иностранной лексики в рекламе и информационном пространстве. В то время как Россия ведет борьбу на Украине против неонацизма и милитаризации, в которой на стороне противника выступают страны Запада, недопустимо дать им возможность подвергать дискриминации русских и всех жителей России по национальному признаку, считают народные избранники.

Вывески будут в едином стиле Ribinsk.ru

В своем обращении к депутатам думы Ставрополья инициативная группа из числа представителей гордумы краевой столицы потребовала принять меры к засилью иностранных слов, «написанных на языке оригинала, а также применения транслитерации русских слов латиницей в наружной и иных видах реклам, на информационных вывесках».

«Единым фронтом нам противостоят англо-саксонские страны во главе с США, а также их европейские и азиатские сателлиты. Против нашей страны не только вводятся беспрецедентные по своим масштабам и преступному произволу экономические санкции, но и применяются меры антигуманитарного характера. Речь идет о дискриминации русских и всех россиян по принципу национальности и гражданства даже в тех сферах, где политике места быть не должно. Наиболее ярко это проявляется в спорте и культурной среде. Возникло такое уродливое явление как «отмена русской культуры»: под запрет попадают российские композиторы, музыканты, литераторы, шедевры русской классики и целые области искусства, ставшие мировым достоянием», — говорится в обращении.

Как отмечено законодателями, в настоящее время необходимо как никогда «сохранить российскую культуру и национальную идентичность», чтобы особенно молодому поколению не внушалось, что все хорошее, в том числе иностранные фильмы, музыка, товары и бренды – это всегда лучше отечественных. Употребляя в названиях своих магазинов и кафе иностранную лексику или латиницу их владельцы невольно влияют на подсознание граждан, нанося ущерб своими маркетинговыми приемами национальным интересам, подчеркнули депутаты Ставрополя.

Они обратились в своим коллегам из краевой думы, чтобы те в свою очередь подготовили и внесли в Госдуму законодательную инициативу об ужесточении действующих норм при употреблении иностранных слов. По мнению депутатов, все вывески в России должны быть на государственном языке страны и государственных языках субъектов РФ.

«Мы глубоко убеждены, что в публичном информационном пространстве, которое включает в себя и рекламную нишу, на территории России должны использоваться исключительно государственный язык и языки народов нашей страны», — говорится в тексте обращения.