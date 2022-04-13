Москва, 13 апреля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Россия не рассматривает Арктику в качестве поля для геополитических интриг, а считает этот регион территорией с возможностью для стабильного сотрудничества. Об этом 13 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию Арктики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Россия рассматривает Арктику не как поле для геополитических интриг, а как территорию диалога, стабильности и сотрудничества», — сказал он.

Также российский лидер призвал правительство РФ на фоне последних событий не откладывать вопросы, связанные с развитием Арктики, несмотря на санкции стран Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может увеличить свое потребление энергетических ресурсов и перенаправить его по другим направлениям.