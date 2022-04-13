Пекин, , 13:27 — REGNUM Президент США Джо Байден должен содействовать снижению эскалации конфликта на Украине, а не рассуждать о «геноциде». Об этом 13 апреля заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь на брифинге.

Чжао Лицзянь Fmprc. gov. cn

«Все усилия международного сообщества должны быть направлены на снижение эскалации, не надо подливать масла в огонь», — сказал он в ответ на вопрос, как китайские власти оценивают заявление Байдена о «геноциде по вине российских войск».

По словам представителя МИД Китая, украинский вопрос необходимо решать дипломатическими усилиями, а все заинтересованные стороны должны сохранять сдержанность и хладнокровие.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден заявил, что события на Украине кажутся ему «геноцидом», добавив, что оценку происходящему должны давать юристы.

Напомним, Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. При этом целью российской армии являются только военные объекты Украины, тогда как украинские вооружённые формирования ежедневно обстреливают и убивают мирных граждан и используют их в качестве «живого щита».

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