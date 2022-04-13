Москва, 13 апреля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Россия может выразить своё несогласие с арестом своих золотовалютных резервов за рубежом и продолжить работу по их размораживанию. Об этом в ходе выступления в Совфеде РФ заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Арест золотовалютных резервов – крайняя мера, редко встречающаяся. Мы можем выразить несогласие и вести работу по их размораживанию», — сказал Кудрин.

Кудрин подчеркнул, что размещение и управление золотовалютных резервов России осуществлялись в полном соответствии с законодательством.