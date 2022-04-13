Екатеринбург, 13 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Среднеуральске Свердловской области 13 апреля развернули операцию по спасению двух рыбаков. Мужчины вышли на тонкий лед Исетского озера и провалились. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Бойцы МЧС

Рыбаки самостоятельно выбрались на ледовую поверхность и ожидали прибытия спасателей. Из-за неустойчивости ледового покрова сотрудникам МЧС не удалось использовать надувную лодку для транспортировки пострадавших к берегу. Для спасения рыбаков привлекли помощь вертолета «Ми-8» МЧС России. На борт уральцев подняли с помощью спускового роликового механизма.

Мужчин доставили в аэропорт Кольцово. Их состояние оценивают как удовлетворительное. Всего к спасательной операции привлекались 14 человек и четыре единицы техники.