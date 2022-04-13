Воронеж, 13 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Строительство муниципального приюта для бездомных животных в Воронеже началось. Об этом 13 апреля в отчёте перед депутатами Воронежской гордумы сообщил глава администрации города Вадим Кстенин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Бездомная собака

Глава муниципалитета отметил, что в решении проблемы безнадзорных животных произошли заметные сдвиги.

«Мы инициировали внесение изменений в областной закон для упрощения процедуры предоставления инвесторам земельных участков для строительства приютов», — сообщил Кстенин.

Он уточнил, что, помимо строительства приюта на улице Балашовской, в городе планируется построить и частные приюты. Под них уже оформлено пять земельных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Воронеже нет ни одного муниципального приюта для безнадзорных животных, при этом проблема в последние месяцы серьёзно обострилась — зафиксировано несколько случаев нападения собак на людей. Строящийся муниципальный приют будет рассчитан на временное размещение 250 собак и кошек.