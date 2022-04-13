Москва, 13 апреля 2022, 13:23 — REGNUM Отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества ударил по Евросоюзу и США, инфляция там зашкаливает, заявил 13 апреля президент России Владимир Путин.
Российский лидер подчеркнул, что на Западе растут и цены, «и инфляция зашкаливает просто, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия может увеличить свое потребление энергетических ресурсов и перенаправить его по другим направлениям.
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