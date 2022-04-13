Москва, , 13:23 — REGNUM Отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества ударил по Евросоюзу и США, инфляция там зашкаливает, заявил 13 апреля президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, отчасти уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис, отражается, кстати говоря, и на США», — сказал глава государства на совещании по развитию Арктики.

Российский лидер подчеркнул, что на Западе растут и цены, «и инфляция зашкаливает просто, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия может увеличить свое потребление энергетических ресурсов и перенаправить его по другим направлениям.

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