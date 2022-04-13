Москва, , 13:22 — REGNUM Вопрос о попавших под санкции золотовалютных резервах находится под контролем Счётной палаты РФ. Об этом в ходе выступления в Совфеде РФ заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Алексей Кудрин Roscongress.org

«Состояние золотовалютных резервов – очень актуальный вопрос в связи с западными санкциями и с тем, что их часть заморожена на счетах в иностранных банках. Вопрос находился под нашим контролем. За несколько лет мы изучали управление резервами, и оно находилось строго в соответствии с законодательством, управлялось ответственно и эффективно. Безусловно, эти резервы находятся в разных формах, в том числе в ценных бумагах. Ценных бумаг почти нет в долларах. Значительная часть находится в виде золота. Сразу скажу, что в «золоте» находится 2301 тонна, которая находится в России и не вывозилась из России», — сказал Кудрин.

По его словам, такие резервы формируются ЦБ РФ и включаются в Фонд национального благосостояния.