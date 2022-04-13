Ереван, 13 апреля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Группу парламентариев из Армении не пустили в Нагорный Карабах российские миротворцы, что вызвало недоумение в Ереване. Об этом армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил 13 апреля в ходе выступления в парламенте.

Photolure Никол Пашинян

Инцидент с участием миротворческого контингента и оппозиционных депутатов Национального собрания Армении произошёл 12 апреля. Премьер отметил, что в Лачинском коридоре не предусмотрена функция контроля, тем более — запрет на передвижение депутатов.

«Потому что эта практика противоречит положению трехстороннего заявления от 9 ноября о том, что Лачинский коридор призван обеспечить связь между Нагорным Карабахом и Арменией», — подчеркнул Пашинян.

Накануне депутаты из фракций «Армения» и «Честь имею» обвинили «Пашиняна и власти Азербайджана» в том, что миротворцы запретили им въезд в Лачинский коридор.

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