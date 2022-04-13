Новосибирск, , 13:21 — REGNUM В Новосибирской области вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о миллионном ущербе из-за пала травы. Об этом сообщила прокуратура региона.

Травяной пожар Pxhere.com

«Николая Н. признан виновным, — уточнили в ведомстве. — Установлено, что 23 апреля 2020 года он в пожароопасный период выжигал сухую траву на своём приусадебном участке, расположенном на остановочной платформе Порос в Мошковском районе. Мужчина не предпринял должных мер по контролю за обращением с огнём в пределах своего участка при горении сухой травы и покинул участок. (…) Было уничтожено и повреждено имущество 63 граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 31 млн рублей».

Вину новосибирец признал частично. Суд приговорил его к 11 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Удовлетворены иски 44 граждан о возмещении вреда, заявления 16 граждан оставлены без рассмотрения — девять из-за возмещения причинённого вреда страховыми компаниями, семь не поддержаны заявителями в ходе судебного разбирательства, три прекращено в связи с отказом заявителей.