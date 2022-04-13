Ростов-на-Дону, 13 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Ростовской области три человека стали жертвами ДТП с участием двух грузовых автомобилей на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

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Трагедия случилась вечером 12 апреля на 146-м километре автодороги. Водитель DAF, не рассчитав скорость движения, сбил Hyundai Creta, стоящий на полосе попутного движения на запрещающий сигнал светофора. В результате иномарку отбросило на впереди стоящий MAN. В результате ДТП на месте происшествия скончались три человека – водитель Hyundai Creta и двое пассажиров.

Сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства случившегося.