Рязань, 13 апреля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Более 10 человек пострадали от действий 29-летней жительницы Рязани – женщина продавала якобы неиспользуемые льготные путёвки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

Марина Каширская ИА REGNUM Санаторий

По версии следствия, представляясь сотрудником крупного банка, женщина предлагала желающим приобрести льготные путёвки в Краснодарский край через туроператора. Поездки по сниженной стоимости якобы предназначались работникам банка, которые отказались от отдыха. Деньги клиенты переводили на банковские счета, подконтрольные злоумышленнице, путёвок так никто и не получил.

Полиции известно как минимум о 14 случаях мошенничества на общую сумму свыше миллиона рублей. Не исключено, что количество пострадавших может увеличиться.