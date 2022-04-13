Ульяновск, , 13:16 — REGNUM В Ульяновской области чуть подросло количество вновь госпитализированных в ковидные стационары. Соответствующие данные публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По оперативным сведениям, ежедневно в регионе госпитализируют десятки ковид-больных. 12 апреля направили в стационары 34-х пациентов с коронавирусом, 11 апреля госпитализировали 31-го человека, 10 апреля – 26 больных.

Между тем, в Ульяновской области стали реже заражаться коронавирусом. Всего в регионе официально выявлено 200 179 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 12 апреля – 145.

Напомним, что 10 апреля в области лабораторно подтверждено 208 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 11 апреля – 182.

Как сообщало ИА REGNUM, за последний месяц (с 13 марта по 12 апреля) минимальное суточное число госпитализированных в ковидные стационары Ульяновской области зарегистрировано 27 марта: тогда в больницы направили 11 пациентов с коронавирусом.

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