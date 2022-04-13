Москва, , 13:15 — REGNUM Дело объединения России и Белоруссии надо двигать вперёд, сохраняя Минск в качестве нашего суверенного союзника, используя это его самостоятельное качество в интересах России и самой Белоруссии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 13 апреля, комментируя высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Лукашенко, отвечая на вопрос о возможном объединении двух государств, заявил: «Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы отстроим такое единство, что у нас будут учиться, и как санкции преодолевать, и так далее».

«Согласен с Александром Григорьевичем, что в современном мире действовать «старыми методами» не годится и говорить о «вступлении Белоруссии в Российскую Федерацию» контрпродуктивно. В Европе мы видим примеры теснейшего межгосударственного сотрудничества, при котором его участники сохраняют самостоятельный статус. Я имею в виду обновлённый в 2019 году союз Франции и Германии, который не только рассматривается как основополагающий Парижем и Берлином, но служит главной опорой Европейского союза. Этот пример достоин глубокого изучения.

В сегодняшних обстоятельствах дело объединения России и Белоруссии надо двигать вперёд, сохраняя Белоруссию в качестве нашего суверенного союзника, используя это её самостоятельное качество в интересах России и самой Белоруссии.

Если же говорить о будущем, то возвращение к полному единству России и Белоруссии вполне вероятно, поскольку само их разъединение было делом противоестественным, враждебным их интересам. Это разделение, реванш капитала и сословного строя, подчинение Западу и всё производное от того, что произошло в 1990-е годы, дало порочные результаты и для каждой из наших стран в отдельности, и для их взаимоотношений. Тем не менее, в России большинство граждан, если их спросить, проголосуют за то, чтобы жить в единой стране. А вот за Белоруссию я не так уверен. Во всяком случае, сегодня таких людей в Белоруссии, по моей оценке, будет меньше, чем, скажем, пять лет тому назад.

С противниками российско-белорусского объединения в Белоруссии мы должны работать спокойно, системно, умно. Работать надо в общественной сфере, в политической области, в области образования и культуры. Белорусских политиков и общественников надо подключать к российским внутренним и внешним политическим делам. И самим настаивать на том, чтобы нас подключали к таким же делам в Белоруссии.