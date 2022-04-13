Ярославль, , 14:16 — REGNUM Депутаты муниципалитета Ярославля подняли вопрос уборки города на заседании 13 апреля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. О сроках уборки поинтересовалась депутат Евгения Овод.

Уборка Ярославля city-yaroslavl.ru

«Когда у нас будет убран город? И далее — план-график уборки. Также, как мы с вас требовали в прошлом году. Когда была большая-большая проблема с уборкой города. Когда началось лето, а город был ещё не убран. Качество уборки. Потому что по прошлом году качество уборки было, скажем так, не идеальное. Да, сейчас уборка начата, но темпы очень медленные. Город оттаял уже больше недели назад, ну у нас вот только крохи какие-то убрали. И не сказать, что техники достаточно. По какой причине так медленно всё происходит?», — задала вопрос чиновнику депутат.

Директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров сообщил, что фактически уборка уже началась.

«В летний период времени наши предприятия продолжат работать в штатном режиме — 24 на 7. С 15 апреля у нас официально стартует уже летнее содержание, соответственно, предприятие уже готовится к этому, и работаем по летнему направлению. Идёт сбор случайного мусора, прибордюрная часть, уже вышли на работу «Бродвеи», которые были закуплены в предыдущий период», — доложил чиновник.

Наталия Бобрякова задала вопрос о том, почему поливальные машины в Ярославле работают в дождь. Оказалось, что именно так и надо.

«В дождливую, влажную погоду как раз идёт прибивание грязи с проезжей части в прибордюрную часть. Для этого ведётся, чтобы потом уже подметальная техника с прибордюрной собрала. То есть работа ведётся во влажные или дождливые погодные условия, потому что ещё эффективнее — асфальт уже смоченный и под напором струи вся грязь прибивается, далее идёт сбор. Поверьте — это не просто так делается», — объяснил Овчаров.

По регламенту следом, в течение двух часов, должна пройти уборочная машина «Бродвей» и пылесос, которые собирают прибившуюся грязь. В заключение Ярослав Овчаров пообещал предоставить план уборки народным избранником.