Донецк, 13 апреля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины выпустили пять ракет из «Града» по городу Ясиноватая. Об этом 13 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Система залпового огня «Град»

В 12:55 с украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь по городу Ясиноватая. Всего выпущено пять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские формирования 13 апреля несколько раз атаковали Ясиноватую.