Асуан, Египет, , 13:14 — REGNUM Десять человек, включая иностранных граждан, погибли в автокатастрофе в Асуане (Египет) утром 13 апреля, сообщает Le Parisien.

Египет

Автобус, перевозивший туристов, столкнулся с легковым автомобилем на почти 300-километровой дороге, ведущей к храмам Абу-Симбела.

Еще 14 человек, в том числе восемь туристов из Франции и шесть из Бельгии, получили ранения.

Согласно официальным данным, в дорожно-транспортных происшествиях в 2020 году в Египте с населением 103 млн человек погибли 7000 человек.

Храмы Абу-Симбела, которым более 3000 лет, были перемещены со своего первоначального места, чтобы предотвратить их затопление поднявшимися водами Нила со строительством Асуанской плотины в 1960–1970 годах, и являются одним из основных туристических объектов Египта.

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