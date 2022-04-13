Белград, , 13:13 — REGNUM Покупку Сербией у Китая системы противовоздушной обороны (ПВО) FK-3 подтвердил сербский президент Александр Вучич. Его обращение 13 апреля обнародовало минобороны Сербии.

Александр Вучич Predsednik.rs

В своем заявлении Вучич ответил на высказывания президента Черногории Мило Джукановича и премьер-министра Альбина Курти о том что закупки Белградом оружия якобы являются угрозой для соседних стран.

«Они использовали нашу легальную покупку китайской системы ПВО FK-3, оружия защиты, чтобы представить нас всему свету как китайских и российских союзников, которые угрожают миру в регионе, хотя мы окружены территориями НАТО, не всегда странами членами-НАТО», — сказал он.

При этом президент Сербии подчеркнул, что система ПВО FK-3 предназначена для уничтожения крылатых ракет и неприятельской авиации, а потому никак не угрожает соседям.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в СМИ появились сообщения о том, что из Китая в Сербию были доставлены зенитно-ракетные комплексы HQ-22 (экспортное обозначение — FK-3) для сербских вооруженных сил.