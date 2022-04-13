Ростов-на-Дону, 13 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Ростовской области за сутки положительный результат теста на коронавирус получили 419 человек, выздоровели 761 ковид-пациент. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Наибольшее число заражений выявили в Ростове-на-Дону (84), Волгодонске и Таганроге (по 20), Шахтах (16), Морозовском и Неклиновском районах (по 12), Новошахтинске (11), Азове, Батайске, Гукове, Мартыновском и Семикаракорском районах (по 10). 18,4% заразившихся — люди старше 66 лет, 11,7% — дети.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 69-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 48 до 76 лет.

С начала пандемии в Ростовской области выявили 369 224 носителя коронавируса, выздоровели 354 582 пациента. Жертвами COVID-19 стали 10 816 человек.