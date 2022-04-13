Москва, , 13:12 — REGNUM Музеи и парки Москвы подготовили программу в честь Дней исторического и культурного наследия. Об этом 13 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Музей Москвы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По её словам, праздничные мероприятия пройдут 17 апреля и 21 мая. В рамках торжеств специальную программу представят 50 культурных площадок города.

«17 апреля культурные площадки Москвы проведут больше 140 познавательных мероприятий. Горожан ждут экскурсии, лекции и спектакли. Насыщенная программа запланирована и на 21 мая. Расписание и регистрация на этот день станут доступны 11 мая», — сказала Сергунина.

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