Москва, 13 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Музеи и парки Москвы подготовили программу в честь Дней исторического и культурного наследия. Об этом 13 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей Москвы

По её словам, праздничные мероприятия пройдут 17 апреля и 21 мая. В рамках торжеств специальную программу представят 50 культурных площадок города.

«17 апреля культурные площадки Москвы проведут больше 140 познавательных мероприятий. Горожан ждут экскурсии, лекции и спектакли. Насыщенная программа запланирована и на 21 мая. Расписание и регистрация на этот день станут доступны 11 мая», — сказала Сергунина.