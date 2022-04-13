Москва, , 13:20 — REGNUM Национальный оператор спутниковой программы «Сфера» создан путём реорганизации предприятия, совместного с британским проектом OneWeb. Об этом сообщает 13 апреля пресс-служба Роскосмоса.

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Оператор Федерального проекта по развитию многофункциональной спутниковой системы организован на базе акционерного общества «Спутниковая система «Гонец». Новое предприятие получило название ООО «Сфера — космические информационные технологии».

«Оператор создан путем реорганизации ООО «УанВеб» — совместного предприятия АО «Спутниковая система «Гонец» и британской компании OneWeb в связи с завершением сотрудничества Роскосмоса и OneWeb», — пояснили в госкорпорации.

Национальный оператор займётся эксплуатацией и предоставлением услуг на базе систем федерального проекта «Сфера». Как сообщало ИА REGNUM, недавно проект одобрило правительство России.

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