Тюкалинск, Омская область, , 13:09 — REGNUM В Омской области организована проверку по факту ДТП с участием маршрутного автобуса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, авария произошла вечером 12 апреля на трассе Тюмень — Томск.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ.

«В результате столкновения транспортных средств медицинская помощь понадобилась водителю легкового автомобиля и его пассажиру, а также двум пассажирам автобуса, среди которых 8-летний ребенок», — отметили в ведомстве.

Результате проверки взяли под контроль сотрудники Тюкалинской межрайонной прокуратуры.