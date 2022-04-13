Москва, 13 апреля 2022, 13:09 — REGNUM Нефть марки Brent вернулась к росту после коррекции, встретив интерес покупателей в области минимумов середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Добыча нефти
Добыча нефти
Russneft.ru
«По итогам торгов 12 апреля нефть подорожала на 6%, не только отвоевав отметку $100 за баррель, но и поднявшись в район $105. Сегодня, 13 апреля, фьючерсы балансируют в районе этого уровня, определяясь с дальнейшим направлением движения.
Котировки не задержались на локальных минимумах в силу сочетания технических и фундаментальных факторов.
Обострение на геополитическом фронте, неопределенность относительно дальнейшей судьбы российских энергоносителей и приближение сезонного роста спроса на топливо вернули в игру покупателей, которые к тому же заинтересовались фьючерсами на более низких и привлекательных для открытия новых длинных позиций уровнях.
Иными словами, спекулятивный интерес подогрел нефтяное ралли после недавних распродаж.
Тем временем отчет API оказался неоднозначным и в целом не оказал заметного влияния на поведение рынка. Институт сообщил, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в Штатах выросли более чем на 7,5 млн баррелей, в разы превысив прогнозы.
Однако этот негатив был нивелирован падением запасов бензина и дистиллятов на 5 млн баррелей. Ситуацию может прояснить официальный релиз Минэнерго, который выйдет позднее сегодня.
На данном этапе Brent потребуется свежий катализатор для продвижения к новым максимумам, особенно в свете приближения к 20-дневной скользящей средней, которая может дать отпор быкам на подходе к отметке $108.
В свете сохраняющейся волатильности возврат фьючерсов под $100 вполне возможен в ближайшие дни, но после отскока 12 апреля техническая картина несколько улучшилась», — пояснил эксперт.

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