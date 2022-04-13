Москва, 13 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Нефть марки Brent вернулась к росту после коррекции, встретив интерес покупателей в области минимумов середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Russneft.ru Добыча нефти

«По итогам торгов 12 апреля нефть подорожала на 6%, не только отвоевав отметку $100 за баррель, но и поднявшись в район $105. Сегодня, 13 апреля, фьючерсы балансируют в районе этого уровня, определяясь с дальнейшим направлением движения.

Котировки не задержались на локальных минимумах в силу сочетания технических и фундаментальных факторов.

Обострение на геополитическом фронте, неопределенность относительно дальнейшей судьбы российских энергоносителей и приближение сезонного роста спроса на топливо вернули в игру покупателей, которые к тому же заинтересовались фьючерсами на более низких и привлекательных для открытия новых длинных позиций уровнях.

Иными словами, спекулятивный интерес подогрел нефтяное ралли после недавних распродаж.

Тем временем отчет API оказался неоднозначным и в целом не оказал заметного влияния на поведение рынка. Институт сообщил, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в Штатах выросли более чем на 7,5 млн баррелей, в разы превысив прогнозы.

Однако этот негатив был нивелирован падением запасов бензина и дистиллятов на 5 млн баррелей. Ситуацию может прояснить официальный релиз Минэнерго, который выйдет позднее сегодня.

На данном этапе Brent потребуется свежий катализатор для продвижения к новым максимумам, особенно в свете приближения к 20-дневной скользящей средней, которая может дать отпор быкам на подходе к отметке $108.

В свете сохраняющейся волатильности возврат фьючерсов под $100 вполне возможен в ближайшие дни, но после отскока 12 апреля техническая картина несколько улучшилась», — пояснил эксперт.

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