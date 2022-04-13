* талибы — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, , 13:09 — REGNUM Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили несколько женщин в городе Лашкаргах, административном центре афганской провинции Гильменд. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Избиение Prokuror-kaluga.ru

Источник сообщил, что инцидент произошёл 12 апреля в торговых центрах «Барак» и «Занона» в Лашкаргахе. В этих торговых центрах продаются женская одежда и предметы первой необходимости.

По словам собеседника, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили женщин, пришедших в магазины за предметами домашнего обихода и праздничной одеждой. Свидетели назвали одной из причин избиения тот факт, что на них не было чёрных покрывал, а одежда была свободной. По их словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также назвали причиной избиения присутствие женщин в торговом центре без близкого родственника-мужчины (махрама).

В этих торговых центрах продаются в основном женские товары, и в Лашкаргахе есть даже отдельный рынок для женщин.

Кроме того, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили владельцев магазинов и увезли их с собой; по их словам, эти лавочники пускали женщин в свои магазины без махрама.

Это происходит на фоне того, что женщины часто являются кормильцами в своих семьях. Кроме того, у некоторых женщин просто нет махрама, чтобы ходить с ними за покупками.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали инцидент.

Необходимо отметить, что под аналогичными предлогами талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже избили и оскорбили ряд женщин в разных городах страны.