Лондон, , 14:09 — REGNUM Третья часть «Фантастических тварей» может стать последней в истории одноимённой франшизы. Об этом пишет издание Life 13 апреля.

Постер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» Twitter-аккаунт франшизы «Фантастические твари»

Как сообщает источник, компания Warner Bros. может отказаться от продления франшизы из-за слабых кассовых сборов. Другой причиной возможного отказа от производства новых картин серии называется ряд публичных скандалов с участием актёров предыдущих лент.

Напомним, что фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» вышел в прокат в ряде стран 8 апреля 2022 года. Отмечается, что лента показала худший старт среди всех проектов франшизы.

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