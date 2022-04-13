Лондон, 13 апреля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Третья часть «Фантастических тварей» может стать последней в истории одноимённой франшизы. Об этом пишет издание Life 13 апреля.

Twitter-аккаунт франшизы «Фантастические твари» Постер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Как сообщает источник, компания Warner Bros. может отказаться от продления франшизы из-за слабых кассовых сборов. Другой причиной возможного отказа от производства новых картин серии называется ряд публичных скандалов с участием актёров предыдущих лент.

Напомним, что фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» вышел в прокат в ряде стран 8 апреля 2022 года. Отмечается, что лента показала худший старт среди всех проектов франшизы.