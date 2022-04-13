Сеул, 13 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи решило отменить специальные рекомендации о зарубежных поездках, которые действовали в течение двух лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, с 14 апреля Южная Корея вернется к исходной схеме оповещения о поездках в соответствии с текущей эпидемиологической ситуации в мире.

Отмечается, что в отношении 22 стран, включая Сингапур, Канаду, Австралию и Нидерланды, будет будет действовать первый уровень опасности. А для 129 других стран, включая Великобританию, Германию и Францию, — второй уровень (рекомендовано воздержаться от поездок).

Ранее власти страны запретили своим гражданам ездить на Украину. В отношении данной страны действует самый высокий уровень опасности поездок — четвертый.

Напомним, что специальные рекомендации продлевались каждый месяц, начиная с 23 марта 2020 года.