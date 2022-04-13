Москва, , 13:04 — REGNUM На основании проверок Счётная палата изучает причины нарушений, а также направляет рекомендации по их устранению. Об этом в ходе выступления в Совфеде РФ заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Алексей Кудрин Дарья Драй © ИА REGNUM

«На основании проверок мы изучаем причины нарушений и недостатков. В 2021 году мы дали 757 рекомендаций. Теперь мы их публикуем, они есть у нас на сайте. Есть закрытая их часть. По объектам аудита реализовано 503 рекомендации. На выполнение сложных рекомендаций требуется не один год», — сказал Кудрин.

По его словам, чтобы оценить востребованность рекомендаций, Счётная палата провела анкетирование 188 сотрудников из разных учреждений: «Более 80% ждут системных рекомендаций по усовершенствованию своей работы».